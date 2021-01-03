Легенда Ліверпуля вірить у перемогу Манчестер Юнайтед в АПЛ

У Манчестер Юнайтед є всі шанси стати чемпіоном Англії за підсумками сезону-2020/21.

Про це розповів ексзахисник збірної Англії і Ліверпуля Джеймі Каррагер.

"У цьому сезоні є шанси перемогти у Манчестер Юнайтед і навіть цих слів досить, щоб порадувати серця їхніх уболівальників. Але чим більше я спостерігаю, тим сильніше розумію, що це може статися.

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Ні, не можна сказати, що команда радикально додала, але їх міць в тому, що вони здатні перемагати, навіть коли не грають добре все 90 хвилин. У нинішньому сезоні ми не раз бачили, коли після жахливої ​​хвилини вони видавали блискучу.

Але основна причина, яка дає їм шанс на титул, це той факт, що дві видатні команди країни - Ліверпуль і Манчестер Сіті - відступили.

Найцікавіше, що Юнайтед може стати командою, яка виграє титул, набравши більш як 80 очок. Це унікальний сезон, і вони можуть досягти цієї мети, але їм важливо виправити погані результати на Олд Траффорд", - розповів Каррагер.