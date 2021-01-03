Четверо футболістів залишили клуб

Минай продовжує кадрову чистку складу у зимове міжсезоння.

Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

Команда Василя Кобіна припинила співпрацю одразу з двома ексгравцями Карпат. За обопільною згодою клуб покинули хавбеки Олег Голодюк та Артур Карноза.

Також закінчилася оренда захисника Максима Лопирьонка, він повернувся у стан Дніпро-1, якому і належав. Не гратиме за закарпатців більше і Кирило Меліченко, який вже перейшов у Маріуполь.

Нагадаємо, Мілевський підписав з Минаєм контракт на 1,5 року.