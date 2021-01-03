Моурінью назвав свою улюблену команду в АПЛ

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Тоттенгема Жозе Моурінью назвав команду, за якою йому подобається спостерігати в АПЛ.
Про це розповів сам португальський спеціаліст.
"Ті, хто входить зараз в ТОП-6, говорили, що зараз Тоттенхем очікують більш легкі гри в календарі. Але я з цим не згоден.
Лідс - важкий суперник, а Астон Вілла взагалі моя улюблена команда в АПЛ наразі. Мені подобається спостерігати за цією командою. У них хороші гравці і у них відмінний тренер. Це наш наступний суперник в чемпіонаті", - сказав Моурінью.
Нагадаємо, Тоттенгем розгромив Лідс у 17 турі АПЛ.