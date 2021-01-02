Реал зробив першу пропозицію щодо Алаби

У мадридського клубу вже є чітка пропозиція

Австрійський футболіст мюнхенської Баварії Давид Алаба стане однією з головних цілей для підписання мадридського Реала у зимовій трансферної кампанії.

Про це повідомляє Marca.

У мадридського Реала вже є чітка пропозиція, яка буде складатися з чотирьох сезонів з зарплатою для гравця в розмірі трохи вище 10 млн євро в рік. Усвідомлюючи, що пропозиції від інших клубів обрушаться на гравця вже найближчим часом, вершкові захочуть якомога швидше закрити угоду.

28-річний Алаба, якого портал Transfermarkt оцінює в 65 мільйонів, зіграв 404 матчі за Баварію, забивши 32 голи і віддавши 49 гольових передач.

Нагадаємо, Ювентус спробує придбати Алабу взимку.