Захисник Арсенала перейде до Фенербахче

Папастатопулос може змінити АПЛ на чемпіонат Туреччини

Захисник лондонського Арсенала Сократіс Папастатопулос найближчим часом може стати гравцем Фенербахче.

Про це повідомляє Takvim.

Турецький клуб вже домовився про умови контракту з 32-річним греком.

Також наголошується, що футболіст паралельно веде переговори з Наполі і якщо у них вийти домовитися, то грек вибере Серію А.

Чинний контракт Сократіса з канонірами розрахований до літа 2021 року. У нинішньому сезоні грек остаточно втратив місце в основній команді - на його рахунку лише два матчі з резервною командою.

Раніше повідомлялося, що Арсенал хоче підписати Дієго Косту.