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Захисник Арсенала перейде до Фенербахче

Сьогодні 12:41 579 0
Папастатопулос може змінити АПЛ на чемпіонат Туреччини
Захисник Арсенала перейде до Фенербахче
#Фенербахче, #Арсенал

Джерело - iSport.ua.

Захисник лондонського Арсенала Сократіс Папастатопулос найближчим часом може стати гравцем Фенербахче.

Про це повідомляє Takvim.

Турецький клуб вже домовився про умови контракту з 32-річним греком.

Також наголошується, що футболіст паралельно веде переговори з Наполі і якщо у них вийти домовитися, то грек вибере Серію А.

Чинний контракт Сократіса з канонірами розрахований до літа 2021 року. У нинішньому сезоні грек остаточно втратив місце в основній команді - на його рахунку лише два матчі з резервною командою.

Раніше повідомлялося, що Арсенал хоче підписати Дієго Косту.

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