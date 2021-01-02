Захисник Арсенала перейде до Фенербахче

Джерело - iSport.ua.
Захисник лондонського Арсенала Сократіс Папастатопулос найближчим часом може стати гравцем Фенербахче.
Про це повідомляє Takvim.
Турецький клуб вже домовився про умови контракту з 32-річним греком.
Також наголошується, що футболіст паралельно веде переговори з Наполі і якщо у них вийти домовитися, то грек вибере Серію А.
Чинний контракт Сократіса з канонірами розрахований до літа 2021 року. У нинішньому сезоні грек остаточно втратив місце в основній команді - на його рахунку лише два матчі з резервною командою.
Раніше повідомлялося, що Арсенал хоче підписати Дієго Косту.