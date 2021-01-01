 Українські олімпійські чемпіони отримали унікальні подарунки. ФОТО | Футбол | Champion.com.ua
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Українські олімпійські чемпіони отримали унікальні подарунки

Сьогодні 16:42 546 0
Українські олімпійські чемпіони отримали унікальні подарунки
Фото: Володимир Дубик

Джерело - Чемпіон.

У заміському аутлет-містечку "Мануфактура" під Києвом в рамках проекту HEROES відбулася зустріч з олімпійськими чемпіонами України. Організатори підготували олімпійцям унікальні подарунки – браслети (автор ідеї – Олександр Пабат), виготовлені відомим столичним ювеліром Олексієм Соколом. Першим браслет вручили дворазовому олімпійському чемпіону, а зараз головному тренеру збірної України з веслування на байдарках та каное Юрію Чебану.

Такі заходи необхідні, щоб нагадати людям про спортивних героїв, збільшити увагу суспільства до всієї нашої галузі, - стверджує Юрій Чебан.

На заході царила невимушена новорічна атмосфера.  Олімпійська чемпіонка з жіночої боротьби Ірина Мерлені експромтом заспівала пісню, а потім разом з олімпійським чемпіоном Ельбрусом Тедеєвим ділилися спогадами зі свого спортивного минулого.

Родзинкою заходу став ексклюзивний показ нової колекції спортивного одягу бренду StrongMan, над дизайном якої працювали Travel Tailor Brioni та відомі українські кутюр’є. У ролі моделей виступили срібний призер Олімпійських ігор з дзюдо Роман Гонтюк та бронзовий призер чемпіонатів Європи та світу U-23 з греко-римської боротьби Артур Політаєв.

Коли спортсмен закінчує свою олімпійську кар’єру, він залишається один на один з викликами в буденному житті, - вважає Роман Гонтюк. – Тому заходи з вшануванням героїв спорту додають хлопцям натхнення і несуть позитив для всього українського спорту.

Це не просто спортивна вишиванка, - підкреслює сучасність та технологічність бренду StrongMan організатор заходу Віталій Даниленко. – Один з "квадратів" вишиванки також є QR-кодом. І коли на Олімпійських іграх в Токіо будуть фотографувати наших олімпійців, QR-код буде автоматично переводити на сторінку Вікіпедії "Україна" на різних мовах. Якщо фотографує італієць - італійською, американець – англійською, китаєць - китайською. І іноземці будуть знати, що Україна – найбільша по території країна Європи (серед країн, які повністю знаходяться в Європи), а в світі займає 44-є місце по цьому показнику і ще купу цікавої інформації про нашу країну. А взагалі проект HEROES в 2020 році відзначив своє 10-річчя.  Зараз це платформа ідей та можливостей, об’єднання ініціативних людей, яке реалізує соціально важливі проекти національного масштабу для популяризації спорту, патріотичного виховання молоді та формування нових цінностей. Мета проекту - надихнути кожного стати героєм в спорті або іншої галузі.

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