Вейналдум може перейти до Вулвергемптона

Нідерландський півзахисник може змінити клубну прописку

30-річний хавбек Ліверпуля Джорджіньо Вейналдум потрапив у сферу інтересів Вулвергемптона, який хоче підписати 30-річного нідерландця вже в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Daily Express.

Інтерес до нідерландця також проявляють Барселона та Інтер. Раніше Ліверпулю не вдалося домовитися з Вейналдумом про продовження контракту.

Відзначимо, що в цьому сезоні Вейналдум відіграв 23 матчі у всіх турнірах. На його рахунку 1 забитий м'яч. Чинна угода Джорджіньо з клубом закінчується влітку 2021 року.

Раніше, Ліверпуль не зміг переграти Ньюкасл у 16 турі АПЛ.