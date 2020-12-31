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З Новим роком, чемпіони!

Сьогодні 21:00 53 0
З Новим роком, чемпіони!

Джерело - Чемпіон.

Редакція Чемпіона вітає Вас з Новим Роком!

Так, 2020 рік був досить складним для всіх нас і для спорту в тому числі. Але ми навчилися з цим жити і це, однозначно, зробило нас сильнішими.

Нехай 2021 рік подарує вам безмежне щастя і добробут, здоров'я та успіх, любов і віру у свої сили. Ми вдячні за те, що ви продовжуєте читати Чемпіон! За те, що ви підказуєте і допомагаєте розвиватися!

Вдячні за те, що вас стало значно більше! А це означає, що ми на правильному шляху.

Наступний рік обов'язково принесе безліч спортивних подій і перемог. І обіцяємо, що ми про них напишемо на Champion.com.ua!

Здоров'я, миру і тепла у ваших родинах! 

Веселих свят!

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