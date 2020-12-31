Ліверпуль не підписуватиме Шкріньяра

Англійський клуб відмовився платити Ліверпулю 74 млн євро

Англійський Ліверпуль не підписуватиме захисника міланського Інтера Мілана Шкріньяра.

Про це повідомляє Calciomercato.

Команда Юргена Клоппа відмовилася від трансферу словацького захисника. Причиною відмови стала вартість 25-річного футболіста. Інтер хотів отримати за гравця 74 мільйони євро.

У нинішньому сезоні Мілан зіграв 13 матчів у всіх турнірах, відзначившись 1 забитим м'ячем. Чинний контракт Шкріньяра з міланцями закінчується влітку 2023 року.

Раніше, Ліверпуль не зміг переграти Ньюкасл у 16 турі АПЛ.