Ліверпуль не підписуватиме Шкріньяра

Джерело - sport.ua.
Англійський Ліверпуль не підписуватиме захисника міланського Інтера Мілана Шкріньяра.
Про це повідомляє Calciomercato.
Команда Юргена Клоппа відмовилася від трансферу словацького захисника. Причиною відмови стала вартість 25-річного футболіста. Інтер хотів отримати за гравця 74 мільйони євро.
У нинішньому сезоні Мілан зіграв 13 матчів у всіх турнірах, відзначившись 1 забитим м'ячем. Чинний контракт Шкріньяра з міланцями закінчується влітку 2023 року.
Раніше, Ліверпуль не зміг переграти Ньюкасл у 16 турі АПЛ.