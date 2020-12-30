Роналду: Моя мрія – чемпіонат світу

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду не думає про завершення кар'єри та націлений встигнути виграти чемпіонат світу в складі збірної Португалії.

Про це розповів сам футболіст

"Все ще відчуваю себе відмінно, в хорошій формі. Готовий грати ще багато років. Не має значення мій вік, головне - настрій. Бачу попереду яскраве майбутнє.

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І у мене залишається мрія - чемпіонат світу. Перемога збірної Португалії у 2022 році цілком можлива.

А поки чекаємо на Євро і сподіваємося, що нам не доведеться грати на порожніх стадіонах. Зовсім не подобається грати без фанів", - сказав Роналду.