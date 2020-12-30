Шапаренко: Суркіс не відпустив мене з Динамо

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко міг він перейти до іншого клубу на правах оренди.

Про це розповів сам футболіст.

"Чи хотів покинути Динамо заради ігрової практики? Так, було таке. Я приходив до Ігоря Михайловича і говорив: "Якщо мене не бачить тренер, то чому мені потрібно втрачати рік своєї ігрової практики? Я краще б пішов в оренду пограти".

Але Суркіс сказав мені "ні", а якщо він так говорить, то щось знає. І я повністю з ним згоден – як він скаже, так і буде. Але там уже була така стадія, що якби Ігор Михайлович сказав "так", я би перейшов в інший клуб", – розповів Шапаренко.