 Шапаренко: Суркіс не відпустив мене з Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Шапаренко: Суркіс не відпустив мене з Динамо

Сьогодні 23:11 558 0
Микола Шапаренко прокоментував можливість відходу в оренду, коли він не мав ігрової практики
Шапаренко: Суркіс не відпустив мене з Динамо
#Динамо, #Шапаренко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко міг він перейти до іншого клубу на правах оренди.

Про це розповів сам футболіст.

"Чи хотів покинути Динамо заради ігрової практики? Так, було таке. Я приходив до Ігоря Михайловича і говорив: "Якщо мене не бачить тренер, то чому мені потрібно втрачати рік своєї ігрової практики? Я краще б пішов в оренду пограти".

Але Суркіс сказав мені "ні", а якщо він так говорить, то щось знає. І я повністю з ним згоден – як він скаже, так і буде. Але там уже була така стадія, що якби Ігор Михайлович сказав "так", я би перейшов в інший клуб", – розповів Шапаренко.

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