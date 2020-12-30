Ворскла підписала гравця збірної Люксембургу

Ворскла підсилилася півзахисником

Джерело - Чемпіон.

24-річний гравець збірної Люксембургу Олів‘є Тілль невдовзі одягне футболку Ворскли.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Усі деталі трудової угоди між сторонами погоджено. Олів’є виступатиме у Полтаві впродовж найближчих двох років.

Починаючи з 2017-го півзахисник, який вирізняється філігранною технікою і постійною націленістю на ворота опонента, провів за національну збірну своєї країни 27 поєдинків, у яких відзначився двома забитими голами.

Раніше, Ворскла орендує Цітаішвілі до кінця сезону.