Ворскла підписала гравця збірної Люксембургу

Джерело - Чемпіон.
24-річний гравець збірної Люксембургу Олів‘є Тілль невдовзі одягне футболку Ворскли.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Усі деталі трудової угоди між сторонами погоджено. Олів’є виступатиме у Полтаві впродовж найближчих двох років.
Починаючи з 2017-го півзахисник, який вирізняється філігранною технікою і постійною націленістю на ворота опонента, провів за національну збірну своєї країни 27 поєдинків, у яких відзначився двома забитими голами.
Раніше, Ворскла орендує Цітаішвілі до кінця сезону.