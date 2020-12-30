21-річного захисника київського Динамо і збірної України Віталія Миколенка гроші не зіпсували.

Про це заявив сам футболіст.

"Не знаю. Я думаю, якщо не зіпсували, то вже і не зіпсують. Сподіваюся на це. Коли в 18 років отримуєш гроші якісь, то починається зіркова хвороба, і гроші можуть зіпсувати людину. Я сподіваюся, що я не зіпсувався. Поки в обличчя ніхто такого не говорив.

Від виховання все залежить. Як тебе навчили цінувати гроші з самого початку... Я знав, скільки батьки працюють, щоб отримати копійки, зняти квартиру. Коли ми переїхали до Києва, взагалі жесть була. В такому жили, що просто... Однокімнатна квартира на Героїв Дніпра. Там просто жах був. І батьки працювали стільки, щоб отримати якісь гроші, щоб зняти квартиру і за школу заплатити. Я в платній школі вчився. А потім, коли через рік переїхав на базу, легше стало. Я все своє життя бачив, як вони заробляють ці копієчки, ці шматочки. Не знаю, як можна зіпсуватися після такого", - зазначив Миколенко.