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Коутінью отримав травму в матчі з Ейбаром

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Футболіст залишив поле наприкінці зустрічі
Коутінью отримав травму в матчі з Ейбаром
#Коутінью, #Барселона, #Ейбар

Джерело - iSport.ua.

Півзахисник Барселони Філіпа Коутінью через травму не зміг дограти поєдинок 16-го туру чемпіонату Іспанії проти Ейбара (1:1).

Про це повідомляє Goal.

Футболіст вийшов на поле на 66-й хвилині, замінивши Міралема Пьянича. На 90-й хвилині бразилець отримав травму під час виконання передачі. Коутінью практично відразу покинув поле, тримаючись за коліно.

Ступінь серйозності пошкодження Коутінью поки невідома. Барселона була змушена догравати зустріч удесятьох, оскільки на той момент вже використовувала всі заміни.

У поточному сезоні хавбек провів за синьо-гранатових 14 матчів у всіх турнірах, забивши три голи та віддавши дві результативні передачі.

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