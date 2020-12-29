Болонья знову цікавиться Супрягою

Владислав Супряга може змінити клуб

Болонья знову розглядає нападника Динамо Владислава Супрягу як один із варіантів підсилення атакувальної ланки в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Il Resto del Carlino.

Найближчими днями наставник Болоньї Синиша Михайлович зустрінеться з керівництвом клубу для обговорення планів на зимове трансферне вікно. Італійський клуб хоче підсилити позиції захисника та форварда.

Болонья стежить за захисником Бошко Шутало з Аталанти. А от у лінію нападу вибір більший – П'єтро Пеллегрі (Монако), Сем Ламмерс (Аталанта), Патрік Кутроне (Фіорентина), Ібраїма Ньян (Метц) та форвард київського Динамо Владислав Супряга.

Нагадаємо, Динамо проведе збір в ОАЕ та Туреччині.