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Болонья знову цікавиться Супрягою

Сьогодні 20:47 343 0
Владислав Супряга може змінити клуб
Болонья знову цікавиться Супрягою
#Супряга, #Болонья, #Динамо

Джерело - football24.ua.

Болонья знову розглядає нападника Динамо Владислава Супрягу як один із варіантів підсилення атакувальної ланки в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Il Resto del Carlino.

Найближчими днями наставник Болоньї Синиша Михайлович зустрінеться з керівництвом клубу для обговорення планів на зимове трансферне вікно. Італійський клуб хоче підсилити позиції захисника та форварда.

Болонья стежить за захисником Бошко Шутало з Аталанти. А от у лінію нападу вибір більший – П'єтро Пеллегрі (Монако), Сем Ламмерс (Аталанта), Патрік Кутроне (Фіорентина), Ібраїма Ньян (Метц) та форвард київського Динамо Владислав Супряга.

Нагадаємо, Динамо проведе збір в ОАЕ та Туреччині.

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