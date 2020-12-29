 Стороженко спростував відхід з Металіста 1925 | Футбол | Champion.com.ua
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Стороженко спростував відхід з Металіста 1925

Сьогодні 17:00 595 0
Сергій Стороженко прокоментував інформацію про відставку
Стороженко спростував відхід з Металіста 1925
#Металіст 1925

Джерело - tribuna.com.

Глава наглядової ради харківського клубу Сергій Стороженко відреагував на інформацію про свою "відставку".

Про це розповів сам функціонер.

"Чи правда, що я покинув посаду голови наглядової ради Металіста 1925? Це фейк. Всі на своїх місцях, люди працюють. Кому це було вигідно зробити? Навіть не можу зрозуміти, для чого ці хлопці з ТаТоТаке, які поряд з футболом навіть не полежали, це роблять. Може, хтось дав щось на булку з маслом – ось вони і друкують таку нісенітницю.

Я залишаюсь головою наглядової ради футбольного клубу Металіст 1925, все роблю для того, щоб рідні земляки, харків'яни і всі, кому цікава доля нашого футболу, були задоволені нашою роботою. Тому я спокійно дивлюся на такі фейки, посміхаюся і думаю, що з кожним разом бовдурів стає все більше. Командою керує Кривенцов, генеральний директор – Ярослав Вдовенко.

Інформація про причетність агента Юрія Данченка до клубу також не відповідає дійсності. У нас давні і дружні стосунки з Данченком, але за регламентом ФІФА і УАФ футбольні агенти не мають права керувати жодним футбольним клубом. Тому у нас відносини суто в спортивній площині, жодним керівником він у нас в клубі не є", – сказав Стороженко.

Раніше повідомлялося, що Стороженко покинув Металіст 1925.

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