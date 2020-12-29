 Луїзао може повернутися до Ворскли | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Як два киянина братів Кличків обійшли
Вчора 13:07 4731 1
Девіс: Фанати самі зробили з Ломаченка бога
Сьогодні 13:51 518
Незаслужено заслужений? 34 роки тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч
Сьогодні 12:45 858
"Вердер пропонував за мене мільйон". Віктор Пасулько міг стати першим українцем у європейському топ-клубі
Сьогодні 11:48 2101
Фенербахче орендував капітана збірної України
Сьогодні 07:10 1827
Різдвяна гонка-2020: Українці провалили гонку-переслідування
Вчора 21:15 1939
Українці стали п’ятими у мас-старті Різдвяної гонки
Вчора 20:00 1964
Санжар порадив Шахабу перейти у Динамо
Вчора 17:57 2169
Остання гонка чемпіонату України з біатлону відбулася без стрільби
Вчора 16:56 2382
Збірна України з футзалу втратила три позиції у рейтингу УЄФА
Вчора 16:31 2628
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:25 Баскетбол Кобець тренується з Будівельником 60
15:09 Футбол Атлетіко розірвав контракт з Дієго Костою 176
15:05 Блог Селезньов спробував себе у серфінгу 169
14:55 Бокс Тимчасовий чемпіон WBA кинув виклик Далакяну 289
14:40 Футбол Мілан зацікавлений в оренді хавбека Барселони 328
14:25 Футбол Інтер та ПСЖ можуть обмінятися футболістами 491
14:09 Футбол Василь Кравець міг влітку перейти до Десни 460
13:53 Блог Як ти, Шумі? Сім років тому Міхаель Шумахер отримав важку травму 4528
13:51 Бокс Девіс: Фанати самі зробили з Ломаченка бога 518
13:33 Футбол Іско перейде до Севільї 577
13:15 Футбол Луїзао може повернутися до Ворскли 715
12:57 Бокс Джошуа: Обіцяю, що бій з Ф'юрі відбудеться 895
12:45 Блог Незаслужено заслужений? 34 роки тому Ігор Бєланов отримав Золотий м'яч 858
12:41 Футбол ПСЖ оголосив про звільнення Тухеля 855
12:25 Футбол Циганков визнаний найкращим гравцем УПЛ у 2020 році 806
12:09 Баскетбол Лідер Брукліна пропустить сезон через травму 775
11:51 Футбол Центральний захисник Арсеналу підхопив COVID-19 747
11:48 Футбол "Вердер пропонував за мене мільйон". Віктор Пасулько міг стати першим українцем у європейському топ-клубі 2101
11:45 Пряма трансляція Маріуполь - Білий Барс: пряма трансляція матчу УХЛ 171
11:38 Пряма трансляція Дніпро - Крижані вовки: пряма трансляція матчу УХЛ 183
11:33 Футбол Рух цікавиться колишнім хавбеком Олександрії 915
11:15 Футбол Левченка визнано найкращим тренером року у Таджикистані 1089
10:57 Футбол Арсенал хоче купити молодого таланта Барселони 1014
10:41 Теніс ФТУ повідомила про рейдерське захоплення спорткомплексу в Кам'янському 1080
10:25 Футбол Тухель може змінити Лемпарда у Челсі 1091

Луїзао може повернутися до Ворскли

Сьогодні 13:15 715 0
Агент футболіста найближчим часом зустрінеться з керівництвом полтавського клубу
Луїзао може повернутися до Ворскли
#Луїзао, #Ворскла

Джерело - Footboom.

22-річний бразильський півзахисник Порту Луїзао близький до повернення у полтавську Ворсклу.

Про це заявив агент футболіста Бруно Серафін.

"У мене запланована зустріч з керівництвом Ворскли на початку 2021-го року. Найімовірніше, вона відбудеться в перший тиждень року. Якщо все пройде добре, думаю, Луїзао підпише контракт із полтавчанами. Ще декілька питань не вирішені, тому поки рано говорити про перехід як про факт, що відбувся. Все стане відомо після нашої зустрічі з полтавським керівництвом", - сказав Серафін.

Луїзао виступав за Ворсклу в сезоні 2019/2020. Він відіграв 20 поєдинків, в яких відзначився одним голом. Також інтерес до гравця проявляв Дніпро-1, але йому було відмовлено.

Нагадаємо, Ворскла готує трансфер гравця збірної Люксембургу.

Коментарі ()