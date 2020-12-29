22-річний бразильський півзахисник Порту Луїзао близький до повернення у полтавську Ворсклу.

Про це заявив агент футболіста Бруно Серафін.

"У мене запланована зустріч з керівництвом Ворскли на початку 2021-го року. Найімовірніше, вона відбудеться в перший тиждень року. Якщо все пройде добре, думаю, Луїзао підпише контракт із полтавчанами. Ще декілька питань не вирішені, тому поки рано говорити про перехід як про факт, що відбувся. Все стане відомо після нашої зустрічі з полтавським керівництвом", - сказав Серафін.