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Василь Кравець міг влітку перейти до Десни

Сьогодні 14:09 459 0
Чернігівський клуб намагався підписати українського захисника
Василь Кравець міг влітку перейти до Десни
#Кравець, #Десна

Джерело - sport.ua.

23-річний український захисник Василь Кравець, який нині виступає на правах оренди за польський Лех, міг влітку перейти до клубу УПЛ.

Про це повідомляє Footboom.

Під час останнього трансферного вікна чернігівська Десна намагалася підписати лівого захисника, чий контракт належить іспанському Леганесу. Цю інформацію підтвердив і сам футболіст.

У поточному сезоні Кравець провів за Лех 15 поєдинків, 8 з яких в чемпіонаті Польщі. Також він дебютував в єврокубках, зігравши в тому числі у груповому етапі Ліги Європи. У минулому сезоні він виступав на правах оренди за Луго з Сегунди.

Раніше, Десну залишить Волков.

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