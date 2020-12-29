Центральний захисник Арсеналу підхопив COVID-19

Габріел вже перебуває на самоізоляції

Центрбек Арсеналу Габріел Магальяес здав позитивний тест на коронавірус і зараз перебуває вдома на самоізоляції.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

23-річний бразилець раніше контактував з особою, у якої підтвердили COVID, тому вже в останній грі проти Челсі (3:1) його не було навіть на лавці запасних.

Попередньо Габріел пропустить матчі АПЛ проти Брайтона (29 грудня) і Вест Бромвіча (2 січня), але це лише в тому випадку, якщо хвороба пройде без ускладнень.

Цікаво, що Давид Луїс і Вілліан теж пропустили зустріч з Челсі через хворобу, але в Арсеналі наполягають, що їх тести на коронавірус негативні, так що, швидше за все, обоє повернуться на поле вже 31 грудня.

Габріел - гравець основи канонірів. У поточній АПЛ у нього 12 матчів і 2 голи.

Нагадаємо, Арсенал спробує підписати Брандта.