Арсенал хоче купити молодого таланта Барселони

Лондонці мають бажання підписати Рікі Пуча

Лондонський Арсенал зацікавлений в послугах півзахисника Барселони Рікі Пуча.

Про це повідомляє The Athletic.

Англійці вже деякий час стежать за 21-річним іспанцем.

Відзначимо, що у Пуча непрості взаємини з наставником каталонців Рональдом Куманом. Ще на початку сезону піднімалося питання оренди гравця, який не був частиною планів нідерландського фахівця. Однак, півзахисник відкинув варіант тимчасової зміни клубу.

У сезоні 2020/2021 в Ла-Лізі іспанець зіграв всього чотири хвилини.

Нагадаємо, Арсенал спробує підписати Брандта.

Раніше Арсенал сенсаційно переміг Челсі.