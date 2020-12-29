Арсенал хоче купити молодого таланта Барселони

Джерело - sport.ua.
Лондонський Арсенал зацікавлений в послугах півзахисника Барселони Рікі Пуча.
Про це повідомляє The Athletic.
Англійці вже деякий час стежать за 21-річним іспанцем.
Відзначимо, що у Пуча непрості взаємини з наставником каталонців Рональдом Куманом. Ще на початку сезону піднімалося питання оренди гравця, який не був частиною планів нідерландського фахівця. Однак, півзахисник відкинув варіант тимчасової зміни клубу.
У сезоні 2020/2021 в Ла-Лізі іспанець зіграв всього чотири хвилини.
Нагадаємо, Арсенал спробує підписати Брандта.