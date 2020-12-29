Рух знайшов заміну Кухаревичу

Львівський клуб може орендувати Борячука

Джерело - Чемпіон.

Український форвард Андрій Борячук, права на якого належать Шахтарю, може продовжити кар'єру в Русі.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Футболіст недавно був у Львові і поспілкувався з керівництвом клубу.

Цілком ймовірно, що Рух розглядає оренду Борячука, як заміну Миколі Кухаревичу, якщо останній все-таки перебереться в Анлерлехт.

Відзначимо, що на цей час Борячук грає за угорський Мезекевешд, а його оренда розрахована до кінця сезону.

У нинішньому сезоні Борячук в 7 матчах за угорський клуб забив 3 голи і віддав 1 асист, причому всі результативні дії зробив в одному поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Рух безкоштовно відпустить Кухаревича в Андерлехт.