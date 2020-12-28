Санжар назвав терміни повернення до роботи

Український тренер Роман Санжар вказав, коли повернеться до роботи.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Важко сказати - подивимося. Мені дзвонять, ми спілкуємося з агентами, клубами. Звичайно, кожен тренер, який у відпустці, завжди хоче скоріше повернутися до роботи. А коли це станеться, побачимо. Є різні розмови, але конкретно говорити зараз не хочу", - розповів Санжар.