Санжар назвав терміни повернення до роботи

Джерело - bfootball.com.ua.
Український тренер Роман Санжар вказав, коли повернеться до роботи.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Важко сказати - подивимося. Мені дзвонять, ми спілкуємося з агентами, клубами. Звичайно, кожен тренер, який у відпустці, завжди хоче скоріше повернутися до роботи. А коли це станеться, побачимо. Є різні розмови, але конкретно говорити зараз не хочу", - розповів Санжар.
Останнім місцем роботи Санжара були львівські Карпати, тренер покинув команду влітку 2020 го року.
Нагадаємо, Санжар порадив Шахабу перейти у Динамо.