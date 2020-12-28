Сідклей повернеться у Динамо

Джерело - Чемпіон.
Хавбек Сідклей,який виступає на правах орнеди за Корінтіас, повернеться у київський клуб.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
"Сідклей повертається. Луческу на нього розраховує і буде його використовувати на позиції лівого захисника і лівого хавбека.
Де Миколенко буде грати? Наразі він може грати на позиції лівого центрального захисника, тому що Забарний і Попов правоногі, і у Миколенко найвища швидкість серед названих гравців.
Отже, Віталій може закривати позицію центрального захисника в більшості поєдинків, а вже зліва буде спробувати себе Сідклей. Він поїде на перший збір і Луческу буде на нього дивитися", - сказав Циганик