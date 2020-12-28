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Сідклей повернеться у Динамо

Вчора 21:59 739 0
Мірча Луческу розраховує на бразильця
Сідклей повернеться у Динамо
#Сідклей, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Хавбек Сідклей,який виступає на правах орнеди за Корінтіас, повернеться у київський клуб.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Сідклей повертається. Луческу на нього розраховує і буде його використовувати на позиції лівого захисника і лівого хавбека.

Де Миколенко буде грати? Наразі він може грати на позиції лівого центрального захисника, тому що Забарний і Попов правоногі, і у Миколенко найвища швидкість серед названих гравців.

Отже, Віталій може закривати позицію центрального захисника в більшості поєдинків, а вже зліва буде спробувати себе Сідклей. Він поїде на перший збір і Луческу буде на нього дивитися", - сказав Циганик

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