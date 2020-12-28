Карпати запустили Patreon і просять вболівальників допомогти клубу

Львівські Карпати стали першим українським клубом, який зареєструвався на платформі донатів Patreon

"Ми запустили революційний для нашого футболу проєкт – Карпати стали першим українським клубом з офіційною сторінкою на міжнародній платформі донатів Patreon. У клубу більше немає власника-олігарха, який бавиться на власний розсуд. Але у Карпат залишається одна з найбільших в Україні армій вболівальників. Для того, щоб перетворити ці пафосні слова на реальність, необхідні дві речі – відповідальність вболівальників і можливості впливу на клуб. Відповідальність – це усвідомлення, що без вашої підтримки і допомоги не буде жодного прогресу клубу, він взагалі може померти", - йдеться у повідомленні клубу.

На ресурсі кожен охочий може обрати щомісяний платіж, який він готовий інвестувати в клуб.