 Карпати запустили Patreon і просять вболівальників допомогти клубу | Футбол | Champion.com.ua
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Карпати запустили Patreon і просять вболівальників допомогти клубу

Сьогодні 19:09 423 2
Карпати запустили Patreon і просять вболівальників допомогти клубу

Львівські Карпати стали першим українським клубом, який зареєструвався на платформі донатів Patreon

"Ми запустили революційний для нашого футболу проєкт – Карпати стали першим українським клубом з офіційною сторінкою на міжнародній платформі донатів Patreon. У клубу більше немає власника-олігарха, який бавиться на власний розсуд. Але у Карпат залишається одна з найбільших в Україні армій вболівальників. Для того, щоб перетворити ці пафосні слова на реальність, необхідні дві речі – відповідальність вболівальників і можливості впливу на клуб. Відповідальність – це усвідомлення, що без вашої підтримки і допомоги не буде жодного прогресу клубу, він взагалі може померти", - йдеться у повідомленні клубу.

На ресурсі кожен охочий може обрати щомісяний платіж, який він готовий інвестувати в клуб.

"Система працює дуже просто – заходите на patreon.com/fckarpatylviv, обираєте щомісячний платіж, який вам підходить (3, 6, 15 або 30 євро) і вказуєте банківську картку, з якої ця сума буде списуватись автоматично. В разі чого ви можете відписатись в будь-який момент. Важливий нюанс – збір коштів на Patreon відбувається максимально прозоро, кожен відвідувач сторінки Карпат може бачити в режимі онлайн кількість патронів і загальну суму. Чим більший ваш платіж – тим більше можливостей ви отримуєте. Весь перелік вказано на Patreon. Найголовніша можливість – ви станете не просто вболівальником, а отримаєте особливий статус і почнете певною мірою керувати клубом", - йдеться у заяві Карпат. 

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