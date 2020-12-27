Джерело - Tuttosport.
Туринський Ювентус може укріпити позицію нападника під час зимового трансферного вікна.
Про це повідомляє Tuttosport.
Пірло і керівництво клубу вважають, що їм не вистачає форвардів, і розглядають можливість підписання Фернандо Льоренте з Наполі, який вже виступав за туринців з 2013 по 2015 рік.
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Також на роль четвертого форварда можуть бути запрошені Сімоне Дзада з Торіно, який грав за Ювентус у сезоні-2015/16, або форвард Кальярі Леонардо Паволетті.
Також, Ювентус зацікавився американським захисником.