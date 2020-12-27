Керівництво вважає, що клубу не вистачає форвардів

Джерело - Tuttosport.

Туринський Ювентус може укріпити позицію нападника під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Tuttosport.

Пірло і керівництво клубу вважають, що їм не вистачає форвардів, і розглядають можливість підписання Фернандо Льоренте з Наполі, який вже виступав за туринців з 2013 по 2015 рік.

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Також на роль четвертого форварда можуть бути запрошені Сімоне Дзада з Торіно, який грав за Ювентус у сезоні-2015/16, або форвард Кальярі Леонардо Паволетті.

Також, Ювентус зацікавився американським захисником.