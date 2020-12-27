Барселона виставила Коутінью на трансфер

Джерело - isport.ua.
Барселона хоче позбутися півзахисника Філіпе Коутінью.
Про це повідомляє El Confidencial.
Барселона виставила півзахисника Філіпа Коутіньйо на трансфер в зв'язку з фінансовими проблемами і незадовільною грою бразильця.
Виконуючий обов'язки президента Барселони Карлес Тускетс розраховує продати гравця до президентських виборів, які відбудуться 24 січня.
Втім, Барселона поки не може знайти покупця - пропозицій по 28-річному хавбеку немає.
Нагадаємо, Барселона розгромила Осасуну в 11 турі Ла-Ліги.