Барселона виставила Коутінью на трансфер

Філіпе Коутінью може змінити клуб

Барселона хоче позбутися півзахисника Філіпе Коутінью.

Про це повідомляє El Confidencial.

Барселона виставила півзахисника Філіпа Коутіньйо на трансфер в зв'язку з фінансовими проблемами і незадовільною грою бразильця.

Виконуючий обов'язки президента Барселони Карлес Тускетс розраховує продати гравця до президентських виборів, які відбудуться 24 січня.

Втім, Барселона поки не може знайти покупця - пропозицій по 28-річному хавбеку немає.

Нагадаємо, Барселона розгромила Осасуну в 11 турі Ла-Ліги.