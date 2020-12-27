Гравця Металіста 1925 оштрафували на 340 гривень за п’яну ДТП

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Металіста-1925 Дмитро Кравченко оштрафований на 340 гривень за участь в ДТП.

Про це повідомляє ТРУХА Харьков.

Також футболіста зобов'язали виплатити судовий збір в розмірі 420 гривень. Фрунзенський районний суд Харкова визнав його винним в адміністративному правопорушенні за 124-ю статтею КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів і т.д.).

При цьому суд звільнив Кравченка від відповідальності за ч.1 ст.130-ї (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння).

Також матеріали передані в Металіст-1925 з вимогою провести заходи з громадського впливу на правопорушника.

Нагадаємо, п’яний гравець Металіста 1925 влаштував масштабну ДТП.