Мілевський оцінив перспективи Динамо Брест в УПЛ

Джерело - ua-football.com.
Форвард Миная Артем Мілевський оцінив силу свого колишнього клубу Динамо Брест, порівнявши його з клубами УПЛ.
Про це розповів сам футболіст.
"Боролися б за першу шістку, напевно. Десь шості. За трійку – ні, важко було б. З такими майстрами грати, як Шахтар, Динамо, зараз Ворскла, Зоря. Хлопці й Лестер обіграти можуть, це прикольно.
Динамо Брест два рази грало з київським Динамо. Спочатку забили 7, потім нам 3 забили в Туреччині. Без шансів, дуже важко. Звичайно, трошки рівень інший. Навіть не трошки. А тим більше Шахтар, який Реал два рази закриває. Про що ви говорите", - сказав Мілевський.
Нагадаємо, Мілевський підписав з Минаєм контракт на 1,5 року.