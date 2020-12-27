Мілевський оцінив перспективи Динамо Брест в УПЛ

Форвард Миная Артем Мілевський оцінив силу свого колишнього клубу Динамо Брест, порівнявши його з клубами УПЛ.

Про це розповів сам футболіст.

"Боролися б за першу шістку, напевно. Десь шості. За трійку – ні, важко було б. З такими майстрами грати, як Шахтар, Динамо, зараз Ворскла, Зоря. Хлопці й Лестер обіграти можуть, це прикольно.

Динамо Брест два рази грало з київським Динамо. Спочатку забили 7, потім нам 3 забили в Туреччині. Без шансів, дуже важко. Звичайно, трошки рівень інший. Навіть не трошки. А тим більше Шахтар, який Реал два рази закриває. Про що ви говорите", - сказав Мілевський.