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Мілевський оцінив перспективи Динамо Брест в УПЛ

Сьогодні 13:32 603 0
Артем Мілевський назвав місце Динамо Брест в УПЛ
Мілевський оцінив перспективи Динамо Брест в УПЛ
#Мілевський, #Динамо Брест, #УПЛ

Джерело - ua-football.com.

Форвард Миная Артем Мілевський оцінив силу свого колишнього клубу Динамо Брест, порівнявши його з клубами УПЛ.

Про це розповів сам футболіст.

"Боролися б за першу шістку, напевно. Десь шості. За трійку – ні, важко було б. З такими майстрами грати, як Шахтар, Динамо, зараз Ворскла, Зоря. Хлопці й Лестер обіграти можуть, це прикольно.

Динамо Брест два рази грало з київським Динамо. Спочатку забили 7, потім нам 3 забили в Туреччині. Без шансів, дуже важко. Звичайно, трошки рівень інший. Навіть не трошки. А тим більше Шахтар, який Реал два рази закриває. Про що ви говорите", - сказав Мілевський.

Нагадаємо, Мілевський підписав з Минаєм контракт на 1,5 року. 

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