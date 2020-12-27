Анчелотті: Евертон дуже радий бути другим в АПЛ

Евертон може провести хороший сезон в АПЛ.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Карло Анчелотті.

"Ми були терплячі. Ми зберігали темп і залишалися в грі більшу частину часу, ми непогано захищалися і знайшли підходящу можливість забити гол. Кожна гра дійсно складна, але ми дуже раді бути другими. Ми не очікували цього на початку сезону, але ми там і хочемо залишатися там.

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У нас хороший склад. У нас вийшло багато важливих гравців. З цими гравцями ми все ще можемо провести дійсно хороший сезон, нам не потрібно думати про трансферне вікні у січні", - розповів Анчелотті.