Лемпард розкритикував гру Вернера

Головний тренер лондонського Челсі Френк Лампард оцінив гру нападника Тімо Вернера в матчі 15-го туру АПЛ з Арсеналом.

Про це розповів сам англійський спеціаліст.

"Тімо недостатньо допомагав нам ні коли у нього був м'яч, ні коли м'яча у нього не було. При цьому нам потрібно дати йому час. Я продовжую це повторювати, тому що він потрапив в іншу лігу. Але водночас нам треба прискорити процес.

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Ми ще поговоримо з ним щодо втоми. Я відчув, що потрібно внести зміни, щоб змінити хід матчу", - сказав Лемпард.