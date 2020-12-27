Лемпард розкритикував гру Вернера

Джерело - football.ua.
Головний тренер лондонського Челсі Френк Лампард оцінив гру нападника Тімо Вернера в матчі 15-го туру АПЛ з Арсеналом.
Про це розповів сам англійський спеціаліст.
"Тімо недостатньо допомагав нам ні коли у нього був м'яч, ні коли м'яча у нього не було. При цьому нам потрібно дати йому час. Я продовжую це повторювати, тому що він потрапив в іншу лігу. Але водночас нам треба прискорити процес.
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Ми ще поговоримо з ним щодо втоми. Я відчув, що потрібно внести зміни, щоб змінити хід матчу", - сказав Лемпард.
Відзначимо, що 24-річний німець вийшов у старті, але був замінений в перерві між таймами. Вернер не забиває в десяти матчах поспіль за Челсі в усіх турнірах.