Модрич продовжить контракт з Реалом

Джерело - ua-football.com.
Півзахисник Лука Модрич досяг принципової угоди з Реалом про новий контракт.
Про це повідомляє Marca.
Договір був продовжений до червня 2021-го року, а сам хорват пішов на істотне зниження зарплати заради того, щоб залишитися в клубі.
Наразі 35-річний Модрич є найстаршим гравцем в команді. Проте, півзахисник провів 20 матчів за мадридців в цьому сезоні, залишаючись важливим гравцем для Зінедіна Зідана.
Модрич виступає за Реал з 2012-го року.
Нагадаємо, Реал хоче підписати Алабу.