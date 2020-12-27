Модрич продовжить контракт з Реалом

Лука Модрич залишиться у Реалі

Півзахисник Лука Модрич досяг принципової угоди з Реалом про новий контракт.

Про це повідомляє Marca.

Договір був продовжений до червня 2021-го року, а сам хорват пішов на істотне зниження зарплати заради того, щоб залишитися в клубі.

Наразі 35-річний Модрич є найстаршим гравцем в команді. Проте, півзахисник провів 20 матчів за мадридців в цьому сезоні, залишаючись важливим гравцем для Зінедіна Зідана.

Модрич виступає за Реал з 2012-го року.

Нагадаємо, Реал хоче підписати Алабу.