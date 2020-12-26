 Монако планує взимку продати чотирьох гравців | Футбол | Champion.com.ua
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Монако планує взимку продати чотирьох гравців

Сьогодні 14:25 484 0
На продаж виставлять захисника, двох півзахисників та нападника
Монако планує взимку продати чотирьох гравців
#Монако

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Монако хоче зосередити свої зусилля на продажах футболістів у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Французький клуб взимку планує продати захисника Страхіню Павловича, півзахисників Самуеля Грандсіра і Юссефа Аіта Беннасера, а також нападника Генрі Оньєкуру.

У поточному сезоні Ліги 1 Монако після 17 матчів з 27 очками посідає шосте місце в таблиці. У 17-му турі Монако на домашньому стадіоні зіграв внічию з Сент-Етьєном - 2:2. У складі господарів авторами голів стали Софян Діоп і Кевін Фолланд.

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