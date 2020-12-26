Монако планує взимку продати чотирьох гравців

Джерело - Чемпіон.
Керівництво Монако хоче зосередити свої зусилля на продажах футболістів у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє Foot Mercato.
Французький клуб взимку планує продати захисника Страхіню Павловича, півзахисників Самуеля Грандсіра і Юссефа Аіта Беннасера, а також нападника Генрі Оньєкуру.
У поточному сезоні Ліги 1 Монако після 17 матчів з 27 очками посідає шосте місце в таблиці. У 17-му турі Монако на домашньому стадіоні зіграв внічию з Сент-Етьєном - 2:2. У складі господарів авторами голів стали Софян Діоп і Кевін Фолланд.