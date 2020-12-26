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Трансфер Роналду визнаний найкращим в історії АПЛ

Сьогодні 08:39 371 0
Редакція телевізійної програми на Sky Sports News обрала найгучніші трансфери
Трансфер Роналду визнаний найкращим в історії АПЛ
#МЮ, #Роналду

Джерело - championat.com.

Перехід Кріштіану Роналду з лісабонського Спортінгу у Манчестер Юнайтед у 2003 році визнаний найкращим в історії англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Sky Sports.

Роналду зайняв перше місце в рейтингу 20 найбільших угод англійської Прем'єр-ліги, які вибрала редакція телевізійної програми на Sky Sports News. Португалець став одним з чотирьох гравців Манчестер Юнайтед у ТОП-10 поруч з Еріком Кантоною, Роєм Кіном і Вейном Руні.

Друге місце в цьому рейтингу посів французький нападник Тьєррі Анрі, який виступав на Туманному Альбіоні за лондонський Арсенал. Третє місце дісталося трансферу Еріка Кантона з Лідса до МЮ.

Манчестер Юнайтед підписав контракт з Роналду 12 серпня 2003 року, заплативши за перехід португальця € 19 млн. За шість сезонів на Олд Траффорд Кріштіану Роналду виграв вісім великих трофеїв, включаючи три титули АПЛ і Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, Родрігес отримав подарунок від Роналду.

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