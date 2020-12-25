Гравець Реала вибув на тривалий термін

Родріго отримав травму у матчі з Гранадою

Нападник Реала Родріго отримав серйозну травму в матчі 15-го туру чемпіонату Іспанії з Гранадою (2:0).

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Футболіста зі сльозами на очах забрали з поля на носилках в першому таймі зустрічі.

У ході обстеження 19-річному футболістові діагностували м'язову травму - частковий розрив підколінного сухожилля на правій нозі.

На відновлення при такій травмі потрібно близько трьох місяців. Це означає, що Родріго пропустить матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аталанти, які заплановані на 24 лютого і 16 березня 2021 року.

У нинішньому сезоні Родріго відіграв 17 матчів за Реал у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав шість результативних передач.