Русин назвав дату відновлення тренувань

Нападник Динамо Назарій Русин очікує відновити тренування у лютому.

Про це розповів сам футболіст.

"Із моменту операції пройшов уже місяць. Позавчора я робив контрольний рентген, який показав, що процес загоєння йде добре, але кістки ще не зрослися повністю.

Можу сказати, що це неприємна травма. Адже зовсім не можна навантажувати верхній плечовий пояс. Відновлення я проходжу у себе вдома, роблю тільки вправи на ноги, які дає мені динамівський тренер-реабілітолог. Окрім ніг, качаю прес - і все, більше нічого робити не дозволяється. Приділяю тренуванням півтори години на день, а з процедур роблю лише холод.

19 лютого планую розпочати тренування в загальній групі", - розповів Русин.