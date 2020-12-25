 В УПЛ назвали символічну збірну першого кола | Футбол | Champion.com.ua
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В УПЛ назвали символічну збірну першого кола

Сьогодні 12:47 1107 0
Стали відомі найкращі гравці першого кола
В УПЛ назвали символічну збірну першого кола
#УПЛ

Джерело - upl.ua.

УПЛ представила свою символічну збірну за підсумками першого кола чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Найкращим воротарем першого кола став Євген Волинець з Колос. У символічній команді із захисників - Микола Матвієнко (Шахтар), Денис Балан (Інгулець), Тарас Саків (Минай) і Сергій Яворський (Ворскла).

Кращі півзахисники осінньої частини чемпіонату - Віктор Циганков (Динамо), Дмитро Мишнєв (Маріуполь), Владислав Кочергін (Зоря) та Анатолій Нурієв (Минай).

 Нападники - Захеді Шахаб з Олімпіка і Філіп Будківський з Десни.

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