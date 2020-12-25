В УПЛ назвали символічну збірну першого кола

Стали відомі найкращі гравці першого кола

УПЛ представила свою символічну збірну за підсумками першого кола чемпіонату.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Найкращим воротарем першого кола став Євген Волинець з Колос. У символічній команді із захисників - Микола Матвієнко (Шахтар), Денис Балан (Інгулець), Тарас Саків (Минай) і Сергій Яворський (Ворскла).

Кращі півзахисники осінньої частини чемпіонату - Віктор Циганков (Динамо), Дмитро Мишнєв (Маріуполь), Владислав Кочергін (Зоря) та Анатолій Нурієв (Минай).

Нападники - Захеді Шахаб з Олімпіка і Філіп Будківський з Десни.