Саленко виділив козирі Мілевського

Колишній форвард київського Динамо Олег Саленко оцінив повернення Артема Мілевського до Прем'єр-ліги.

Про це розповів сам футболіст.

"Усе йшло до того, що Артем повернеться в Україну. Подивимося Мілевського на рівні УПЛ. Одна справа грати в Білорусі – у нас-то рівень вищий. Головне, що є здоров'я, а майстерність залишається.

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Рівень гри Миная змушує бажати кращого і від Мілевського потрібно притримати, протягнути м'яч, віддати пас, заробити стандарт. Козирі Артема точно знадобляться Минаю. У Миная є всі умови, хороший президент. Артем може підняти рівень розуміючи ігри минайців, щоб не бігли вперед натовпом, а могли притримати м'яч, намагалися більше володіти ініціативою. Мілевський вже давно грає на майстерності, не біжить як раніше. Зараз він може поділитися своїм досвідом з гравцями Миная", – розповів Саленко.