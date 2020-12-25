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Куман назвав цілі Барселони

Сьогодні 11:45 256 0
Рональд Куман прокоментував цілі Барселони
Куман назвав цілі Барселони
#Барселона, #Куман

Джерело - espreso.tv.

Барселона повинна завжди боротися за перше місце.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Рональд Куман.

"У Барселоні завжди потрібно брати трофеї. Нашою кінцевою метою є перемоги в матчах і титули. За четверте місце призів не дають. Потрібно бути першими. Саме таким менталітетом ми повинні володіти. Нинішній сезон несе в собі багато змін, клуб знаходиться у важкій фінансовій ситуації, є проблеми з зарплатами гравців. Клуби виявилися у важкій ситуації через коронавірус. "Барселона" залишається командою, яка повинна перемагати, усвідомлюючи необхідність деяких змін. Ми повинні ставити перед собою найбільші вимоги. Саме такою завжди була ментальність в цьому клубі, такою вона і залишається ", - сказав Куман.

Нагадаємо, Барселона та Інтер хочуть підписати Вейналдума.

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