Мілевський завершить кар’єру у Минаї

Нападник Миная Артем Мілевський імовірно підписав свій останній контракт у якості футболіста.

Про це розповів сам футболіст.

"Контракт підписаний на 1,5 роки. А остання команда? Мабуть, так. Але ніхто не знає, що буде в майбутньому.

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Чи зможу я допомогти міна? По-перше, є чималий досвід. Плюс - я добре знаю тренера. Я грав за Динамо, він за Шахтар, але ми завжди ставилися один до одного з повагою. По-друге, спробую зробити все, щоб в команді був хороший колектив. В УПЛ це важливо. Якщо він буде, то команда буде битися один за одного", - розповів Мілевський.