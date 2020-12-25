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Мілевський завершить кар’єру у Минаї

Сьогодні 10:31 517 0
Артем Мілевський прокоментував контракт з Минаєм
Мілевський завершить кар’єру у Минаї
#Минай, #Мілевський

Джерело - fcminaj.com.

Нападник Миная Артем Мілевський імовірно підписав свій останній контракт у якості футболіста.

Про це розповів сам футболіст.

"Контракт підписаний на 1,5 роки. А остання команда? Мабуть, так. Але ніхто не знає, що буде в майбутньому.

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Чи зможу я допомогти міна? По-перше, є чималий досвід. Плюс - я добре знаю тренера. Я грав за Динамо, він за Шахтар, але ми завжди ставилися один до одного з повагою. По-друге, спробую зробити все, щоб в команді був хороший колектив. В УПЛ це важливо. Якщо він буде, то команда буде битися один за одного", - розповів Мілевський.

В чемпіонаті України нападник не грав з 2013-го року.

Нагадаємо, Мілевський став гравцем Миная.

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