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Мілевський вказав причини повернення в УПЛ

Сьогодні 08:16 1753 0
Артем Мілевський прокоментував перехід у Минай.
Мілевський вказав причини повернення в УПЛ
#Минай, #Мілевський

Джерело - sport.ua.

Український нападник Артем Мілевський назвав причини переходу у Минай.

Про це розповів сам футболіст.

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"Я радий повернутися в УПЛ через стільки років. Селя (Євген Селезньов) повернувся, я повернувся. Селя повернувся забивати з пенальті і оновити рекорд, а я повернувся, щоб знайти мотивацію і допомогти Минаю, який розвивається.

І, звичайно, згадати, як це - забивати голи і віддавати передачі в Україні", - сказав Мілевський.

В чемпіонаті України нападник не грав з 2013-го року.

Нагадаємо, Мілевський став гравцем Миная.

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