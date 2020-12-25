Мілевський вказав причини повернення в УПЛ

Джерело - sport.ua.
Український нападник Артем Мілевський назвав причини переходу у Минай.
Про це розповів сам футболіст.
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"Я радий повернутися в УПЛ через стільки років. Селя (Євген Селезньов) повернувся, я повернувся. Селя повернувся забивати з пенальті і оновити рекорд, а я повернувся, щоб знайти мотивацію і допомогти Минаю, який розвивається.
І, звичайно, згадати, як це - забивати голи і віддавати передачі в Україні", - сказав Мілевський.
В чемпіонаті України нападник не грав з 2013-го року.
Нагадаємо, Мілевський став гравцем Миная.