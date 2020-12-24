Мілан зацікавився захисником Страсбурга

Сімакан може в січні перебратися до Італії

Мілан бажає розлучитися з Матео Мусаккіо і вже пригледів заміну для аргентинського центрального захисника.

Про це повідомляє Сalciomercato.it.

Йдеться про 20-річного захисника Страсбура Мохамеда Сімакана, якого ельзасці готові продати за 15 мільйонів євро. Сам уродженець Марселя мріє опинитися в Мілані і вже попросив клуб про трансфер.

Нинішній контракт зі Страсбургом гравця молодіжної збірної Франції (2 матчі, 1 гол) розрахований до літа 2023 року.

У складі першої команди Страсбурга Сімакан зіграв 36 матчів в Лізі 1 (1 гол).

Раніше, Мілан переграв Лаціо у 14-му турі Серії А.