Колишній тренер збірної Франції очолив Нант

Доменек керуватиме французьким клубом

Колишній головний тренер збірної Франції Раймон Доменек очолив Нант.

Про це повідомляє L'Equipe.

У четвер, 24 грудня, відбулася зустріч президента Нанта Вальдемара Кита і Доменека, на якій було вирішено, що фахівець виконуватиме обов'язки головного тренера до кінця сезону. Наставник продовжить працювати з нинішнім тренерським штабом, який залишився після звільнення Крістіана Гуркюффа.

Відзначається, що Доменек буде представлений 30 грудня, а вже 6 січня проведе дебютний матч на чолі Нанта проти Ренна. У турнірній таблиці Нант займає 16-е місце, набравши 15 очок в 17 матчах.

Нагадаємо, Доменек очолював збірну Франції з 2004 по 2010 рік. На чемпіонаті світу 2006 року його підопічні завоювали срібні медалі.

Раніше, Нант з рахунком 0:3 поступився Ліону.