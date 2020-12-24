Маріуполь підписав колишнього гравця Миная

Меліченко перебрався до маріупольського клубу

Джерело - ФК Маріуполь.

Першим новачком Маріуполя у зимове міжсезоння став 21-річний Кирило Меліченко, який першу частину сезону провів в Минаї.

Про це повідомляє пресслужба маріупольського клубу.

Футболіст підписав з клубом контракт до кінця 2023-го року.

Кирило Меліченко - вихованець ДЮСШ ФК Арсенал (Київ). Амплуа - правий захисник, півзахисник. Зріст - 176 см, вага - 67 кг.

За юнацьку команду Арсенала Кирило провів 14 матчів, в яких забив 4 м'ячі. У 2017-му році футболіст перейшов у Шахтар. За юнацьку команду гірників Меліченко провів 26 ігор, за молодіжний склад - 20 ігор (1 гол). Влітку 2020-го року Кирило перейшов у Минай. За ужгородців Кирило провів 11 матчів у Прем'єр-лізі (3 попередження).

В активі Меліченка два матчі за юнацьку збірну України.

Нагадаємо, Десна без проблем перемогла Маріуполь.