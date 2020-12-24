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Інгулець призупинив контракт з вихованцем Спортінга

Сьогодні 16:40 473 0
У футболіста є проблеми зі здоров'ям
Інгулець призупинив контракт з вихованцем Спортінга
#Благогі, #Інгулець

Джерело - footboom.com.

Вихованець Спортінга Рудольф Благогі покинув Інгулець на певний час через проблеми зі здоров'ям.

Про це заявив наставник Інгульця Сергій Лавриненко.

"Чи правда, що вихованець Спортінга Рудольф Благогі покинув Інгулець? Це правда. Коли він приїхав до нас, то у нього були невеликі проблеми зі здоров’ям. Рудольф вирішив їх повністю залікувати у себе на батьківщині. Виходячи з цього, було прийнято рішення призупинити дію контракту і відпустити його. Коли Благогі вирішить свої питання, то приїде до нас і ми знову укладемо угоду", - зазначив Лавриненко.

Нагадаємо, що на початку жовтня Інгулець підписав Благогі.

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