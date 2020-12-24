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У ПСЖ визначились із заміною Тухелю

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У ПСЖ оперативно визначився з новим головним тренером
У ПСЖ визначились із заміною Тухелю
#ПСЖ, #Тухель

Джерело - football24.ua.

Керівництво ПМС вирішило попрощатися з Томасом Тухелем, вже маючи заміну для німецького фахівця.

Про це розповів журналіст Мохамед Бохафсі.

Новим керманичем ПСЖ стане Маурісіо Почеттіно.

За його інформацією, про своє звільнення Тухель дізнався ще ввечері 23 грудня. Наразі адвокати клубу узгоджують остаточні деталі відставки. Що стосується Почеттіно, то він завжди хотів працювати у ПСЖ, за який виступав у статусі футболіста і навіть був капітаном.

Додамо, що аргентинець перебуває без роботи після свого звільнення із лондонського Тоттенгема понад рік тому.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ відправив Тухеля у відставку.

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