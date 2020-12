Керівництво Челсі бажає провести масову чистку найближчим часом.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Italia Анджело Манжіанте.

Сині готові продати сім футболістів протягом півроку. У цей список увійшли: Антоніо Рюдігер, Андреас Крістенсен, Жоржіньйо, Маркос Алонсо, Росс Барклі, Денні Дрінкуотер і Віктор Мозес.

Відзначається, що Челсі хоче отримати кошти, щоб придбати нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда і півзахисника Вест Хема Деклана Райса.

Potential outgoings at #Chelsea:



Rudiger, Christensen, Jorginho, Marcos Alonso, Barkley, Drinkwater, Moses (on loan Spartak Moscow).



Two main goals in summer for #CFC:



1) Erlin #Haaland

2) Declan #Rice @SkySport #Transfers