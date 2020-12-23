Джерело - Чемпіон.
Керівництво Челсі бажає провести масову чистку найближчим часом.
Про це повідомляє журналіст Sky Sports Italia Анджело Манжіанте.
Сині готові продати сім футболістів протягом півроку. У цей список увійшли: Антоніо Рюдігер, Андреас Крістенсен, Жоржіньйо, Маркос Алонсо, Росс Барклі, Денні Дрінкуотер і Віктор Мозес.
Відзначається, що Челсі хоче отримати кошти, щоб придбати нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда і півзахисника Вест Хема Деклана Райса.
Potential outgoings at #Chelsea:— Angelo Mangiante (@angelomangiante) December 22, 2020
Rudiger, Christensen, Jorginho, Marcos Alonso, Barkley, Drinkwater, Moses (on loan Spartak Moscow).
Two main goals in summer for #CFC:
1) Erlin #Haaland
2) Declan #Rice @SkySport #Transfers
Нагадаємо, Челсі розгромив Вест Гем Ярмоленка у 14 турі АПЛ.