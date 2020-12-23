Ребров: Моя базова зарплата невисока

Джерело - sport365.hu.
Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров має не високу базову зарплату в клубі.
Про це заявив сам фахівець.
"Моя базова зарплата не дуже висока, але я наполіг на бонуси. Вони залежать від певних успіхи, яких домагається команда.
Ми повинні дивитися правді в очі: футбол - це бізнес. І так не тільки у футболі, так всюди. Якщо ти хочеш отримувати більше - працюй старанніше і добивайся результату", - сказав Ребров.
Раніше президент Ференцвароша заявив, що Сергій Ребров має зарплату ТОП-рівня.