 Форвард Ліона зламав руку на тренуванні | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Рух запросив у Динамо шестизначну суму за трансфер Кухаревича
Вчора 11:00 4789 1
11-річний український шахіст виграв срібло юнацького чемпіонату світу
Сьогодні 11:28 1433
Ворскла готує трансфер гравця збірної Люксембургу
Сьогодні 10:07 1834
Мессі побив легендарний рекорд Пеле
Сьогодні 09:12 2135
Зінченко зробив асист уже на 4-й хвилині гри проти Арсенала
Вчора 22:11 2666
Визначився найкращий тренер України 2020 року
Вчора 19:40 1099
Шахтар повісив цінник на Тайсона
Вчора 18:54 4734
Тренер вказав на труднощі Усика у бою з Ф’юрі
Вчора 14:37 7818 1
Леху запропонували підписати Шабанова
Вчора 14:00 1871
Рух відмовився підписувати Мілевського
Вчора 13:45 2383
Блоги
Спортивний маркетинг в Україні й не тільки: думки в голос
Спортивний маркетинг в Україні й не тільки: думки в голос Андрій Твердохліб
Вчора 16:21 365
Жорстке київське дербі. У матчі УХЛ сталася масова бійка
Жорстке київське дербі. У матчі УХЛ сталася масова бійка Valeriy Ruchka
Вчора 13:44 1577
Дівчина дня. Донька легендарного Вейна Грецьки Пауліна показала оголене тіло
Дівчина дня. Донька легендарного Вейна Грецьки Пауліна показала оголене тіло Андрій Твердохліб
Вчора 13:36 2284
Захисник збірної України відпочиває в Домінікані з колишньою дівчиною гравця Динамо
Захисник збірної України відпочиває в Домінікані з колишньою дівчиною гравця Динамо Valeriy Ruchka
21.12.2020 20:41 9046 3
Про борги в клубах УПЛ та всю правду про Карпати - ТаТоТаке
Про борги в клубах УПЛ та всю правду про Карпати - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
21.12.2020 19:38 643
Легендарний Майк Тайсон повернувся до потужних тренувань
Легендарний Майк Тайсон повернувся до потужних тренувань Valeriy Ruchka
21.12.2020 18:09 526
Гармата у жіночому футболі. Фантастичний гол з Норвегії
Гармата у жіночому футболі. Фантастичний гол з Норвегії Valeriy Ruchka
21.12.2020 16:09 1826
Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році
Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році Valeriy Ruchka
21.12.2020 13:36 1134
Колишній тренер Карпат написав 10 фактів про Росію і запропонував їх спростувати
Колишній тренер Карпат написав 10 фактів про Росію і запропонував їх спростувати Valeriy Ruchka
21.12.2020 11:43 2022
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Марина Бех-Романчук
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Марина Бех-Романчук Valeriy Ruchka
21.12.2020 10:19 398
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:55 Бокс Став відомий головний кандидат на бій проти Бівола 123
17:40 Футбол Ребров: Моя базова зарплата невисока 630
17:25 Футбол Хачеріді залишить брестське Динамо 505
17:10 ММА Колишній чемпіон UFC розірвав контракт з промоушеном 390
16:55 Бокс Джошуа готовий залишити титул WBO заради бою з Ф'юрі 824
16:48 Блог PUMA и Helly Hansen: сочетание спортивного стиля и технологичности 128
16:40 Футбол Форвард Ліона зламав руку на тренуванні 524
16:24 Бокс Визначилася дата наступного бою Коммі 922
16:15 Блог UFC представив найкращі нокаути року 331
16:10 Футбол Брентфорд - Ньюкасл 1:0. Огляд матчу 624
15:55 Баскетбол Волков оцінив перспективи Михайлюка у НБА 758
15:45 Блог Лунін вразив Реал своєю технікою 1456
15:41 Футбол Манчестер Юнайтед хоче позбутися чотирьох гравців 1058
15:26 Баскетбол Леброн травмувався у стартовому матчі сезону 966
15:21 Пряма трансляція Білий Барс - Краматорськ: пряма трансляція матчу УХЛ 155
15:16 Футбол ПСЖ готовий викупити Облака за 120 млн євро 988
15:10 Блог Відео дня. Український сноубордист приголомшив світ унікальним трюком 413
14:55 Футбол Вільярреал – Атлетік 1:1. Огляд матчу 1003
14:46 Футбол Рух відмовився продовжувати оренду гравця Динамо 1598
14:32 Футбол Вукоєвич назвав заробіток Динамо у першій частині сезону 1296
14:15 Футбол Україна втратила позицію у рейтингу найдорожчих чемпіонатів Європи 1617
14:00 Блог Головний тренер збірної України був кримінальним авторитетом, який викрав дружину Шовковського 29329
13:58 Футбол Валенсія - Севілья 0:1. Огляд матчу 1157
13:48 Футбол Олександрія позбудеться двох гравців 1248
13:33 Бокс Ломаченко зможе відновити тренування у кінці січня 1920

Форвард Ліона зламав руку на тренуванні

Сьогодні 16:40 524 0
Француз точно пропустить гру з Нантом
Форвард Ліона зламав руку на тренуванні
#Ліон, #Дембеле

Джерело - Sport Arena.

Нападник Ліона Мусса Дембеле зламав руку на тренуванні і не допоможе команді в грі з Нантом.

Про це повідомляє Sky Sports.

Не відомо, коли Дембеле зможе повернутися на поле. 

У нинішньому сезоні Мусса забив всього один гол в 16 матчах Ліона у всіх турнірах. Для порівняння: в минулому сезоні він забив 24 голи в 46 матчах.

Ліон прийме Нант в чемпіонаті Франції сьогодні о 22:00 за київським часом.

Після 16 зіграних матчів команда Гарсії ділить перше місце в Лізі 1 з Ліллем і випереджає ПСЖ на одне очко.

Нагадаємо,  Ліон хоче продати Депая взимку.

Коментарі ()