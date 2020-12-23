Форвард Ліона зламав руку на тренуванні

Француз точно пропустить гру з Нантом

Джерело - Sport Arena.

Нападник Ліона Мусса Дембеле зламав руку на тренуванні і не допоможе команді в грі з Нантом.

Про це повідомляє Sky Sports.

Не відомо, коли Дембеле зможе повернутися на поле.

У нинішньому сезоні Мусса забив всього один гол в 16 матчах Ліона у всіх турнірах. Для порівняння: в минулому сезоні він забив 24 голи в 46 матчах.

Ліон прийме Нант в чемпіонаті Франції сьогодні о 22:00 за київським часом.

Після 16 зіграних матчів команда Гарсії ділить перше місце в Лізі 1 з Ліллем і випереджає ПСЖ на одне очко.

Нагадаємо, Ліон хоче продати Депая взимку.