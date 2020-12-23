Динамо взимку буде намагатися підписати декілька нових гравців.

Про це розповів асистент головного тренера Динамо Огнен Вукоєвич.

"Ми постараємося запросити двох-трьох нових гравців. Якщо це станеться, то ми обов'язково будемо брати участь у чемпіонській гонці з Шахтарем до самого кінця. І в Лізі Європи ми були б конкурентоспроможними. Наш суперник в 1/16 фіналу турніру — Брюгге, і я думаю, що наразі шанси 55 на 45 на нашу користь. Але якщо ми станемо сильнішими, наші шанси збільшаться.

Підсилення в чемпіонаті Хорватії? Хорватська ліга завжди цікава українцям. Коли я раніше був скаутом Динамо, дивився хорватську лігу і чемпіонати сусідніх країн. Досвід показує, що саме футболісти з цього регіону досі виявлялися найвигіднішими для Динамо. Навіть зараз ми стежимо за деякими хорватськими гравцями, але я поки не можу назвати їх імена", - Вукоєвич.