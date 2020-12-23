Мессі побив легендарний рекорд Пеле

Ліонель Мессі забив 644 гола за Барселону

Джерело - Чемпіон.

У 15 турі Ла-Ліги Ліонель Мессі вписав своє ім'я в книгу рекордів світового футболу.

Гол аргентинця у ворота Вальядоліда на 65-й хвилині став для нього 644-м за Барселону, що дозволило йому обійти за кількістю голів за один клуб Пеле.

Для цього досягнення Мессі знадобилося 17 років. Він грає за каталонців з 2003 року.