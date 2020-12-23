Мессі побив легендарний рекорд Пеле

Джерело - Чемпіон.
У 15 турі Ла-Ліги Ліонель Мессі вписав своє ім'я в книгу рекордів світового футболу.
Гол аргентинця у ворота Вальядоліда на 65-й хвилині став для нього 644-м за Барселону, що дозволило йому обійти за кількістю голів за один клуб Пеле.
Для цього досягнення Мессі знадобилося 17 років. Він грає за каталонців з 2003 року.
🐐 M E S S I 👑— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 22, 2020
Leo #Messi es converteix en el màxim golejador de la història en un mateix club.
6️⃣4️⃣4️⃣ - H I S T Ò R I C 🔥 pic.twitter.com/I7oyRPpsju